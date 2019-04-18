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Опубликовано 18 апреля 2019, 00:19

Большинство погибших на Мадейре туристов были из Германии

В транспортном средстве находились также португальские водитель и гид, они получили ранения.

Большинство из 28 туристов, которые погибли в результате ДТП с автобусом на острове Мадейра в Португалии, были гражданами Германии. Об этом информирует телеканал SIC.

По его информации, среди 28 жертв трагедии были 17 женщин и 11 мужчин. Автобус вёз немецких туристов. С ними были португальские водитель и гид, они получили ранения.

По информации местных властей, в автобусе было около 50 человек. Авария произошла около 18:30 (20:30 мск). Пострадавшие госпитализированы.

Лайф публиковал видео с места трагедии. Известно, что автобус упал с горы на дом.

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Аннa Харитонова
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