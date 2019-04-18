Assassin's Creed Unity с видами Нотр-Дама временно стала бесплатной

Кроме того, разработчик знаменитой игры Ubisoft пожертвовал на восстановление собора €500 тысяч.

Компания — разработчик игр Ubisoft объявила, что на одну неделю делает бесплатной для всех игру Assassin's Creed Unity на сервисе Uplay, где одной из ключевых локаций является территория сгоревшего собора Парижской Богоматери, говорится в заявлении компании.

— Мы хотим дать каждому возможность ощутить величие и красоту Нотр-Дама, как мы умеем. В течение одной недели мы бесплатно раздадим Assassin's Creed Unity на ПК для всех, кто хочет им насладиться, — говорится в заявлении.

Помимо того, компания также жертвует 500 тысяч евро на восстановление исторического здания.