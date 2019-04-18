Для решения проблемы, по мнению иорданских дипломатов, всем участникам конфликта нужно консультироваться и координировать действия с Кремлём.

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади в интервью "Известиям" заявил о том, что невозможно решить кризис в Сирии без участия России. По его словам, "Москва играет важную роль в преодолении сирийского кризиса".

— Мы полагаем, что политическое решение конфликта — и с этим согласны все арабские страны — единственно приемлемый выход, — отметил ас-Сафади.

Он добавил, что для решения проблемы всем участникам конфликта нужно консультироваться и координировать действия с Кремлём.

— Без участия Москвы разрешение восьмилетнего кризиса не видится нам возможным, — резюмировал глава иорданского дипведомства.

Вооружённый конфликт в Сирии тянется с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Арабской Республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление САР и возвращение беженцев.

Недавно стало известно о работах по восстановлению крупного сирийского туристического города.