Посольство РФ в Португалии: Россиян в разбившемся автобусе на Мадейре не было

По последним данным, страшная авария унесла жизни 29 человек, почти все были туристами из Германии.

Граждан России не было на борту перевернувшегося автобуса на Мадейре, сообщило Посольство РФ в Лиссабоне со ссылкой на власти Португалии.

Дипломаты выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, а также заверили, что находятся в постоянном контакте с Правительством Мадейры для выяснения деталей аварии.