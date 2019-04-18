У берегов Чили произошло сильное землетрясение
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У побережья Республики Чили сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Геослужба США.
Подземные толчки были зафиксированы в 04:06 по UTC (07:06 по московскому времени) в 74 километрах от города Кокимбо. Очаг землетрясения располагался на глубине 35 км.
О жертвах и пострадавших в результате ЧП не сообщается, также не поступало сведений о разрушениях.
Отметим, прошлое землетрясение в Чили не обошлось без жертв: тогда два человека умерли от сердечного приступа.