У побережья Республики Чили сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Геослужба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:06 по UTC (07:06 по московскому времени) в 74 километрах от города Кокимбо. Очаг землетрясения располагался на глубине 35 км.

О жертвах и пострадавших в результате ЧП не сообщается, также не поступало сведений о разрушениях.