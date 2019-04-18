42-летний Брэдли Уэлш сыграл бандита Дойла — владельца сети саун в продолжении культового фильма Дэнни Бойла. Его партнёрами по фильму стали Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер и Джонни Ли Миллер.

Уэлша застрелили на улице в нескольких шагах от его дома в Эдинбурге, Шотландия, когда он вышел из припаркованной машины. Пуля попала мужчине в голову, он скончался на месте. Нападавшему удалось скрыться, мотивы убийства пока не известны, пишет The Mirror.

Предположительно, перед смертью Уэлш возвращался из спортивного клуба. Несмотря на то что он прославился ролью в фильме Бойла, актёрский опыт у него был небольшой. В юности Брэдли обладал буйным нравом и состоял в группе футбольных хулиганов. Но потом переключил свою энергию на бокс и стал британским чемпионом. Однажды он провёл 360 боёв подряд, а среди его противников оказался сам Дэнни Бойл.

Соболезнования семье погибшего высказали многие. Трогательный пост в "Твиттере" написал в том числе автор романа "На игле", по которому сняли фильм, писатель Ирвин Уэлш. Он был другом убитого.