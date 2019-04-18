Депутаты предложили разработать технологию утилизации сигаретных окурков
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Для этого может быть налажен выпуск биоразлагаемых экосигарет, а также изучен европейский опыт решения данной проблемы.
В Госдуме предложили разработать технологию утилизации сигаретных окурков. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал первый заместитель председателя Комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
— Во-первых, я в принципе выступаю против курения. Во-вторых, если мы говорим про обычные сигареты и, соответственно, окурки, то было бы правильно разработать технологию для их утилизации, — заявил Власов.
Парламентарий напомнил, что фильтры сигарет содержат в себе пластик и другие материалы, которые загрязняют окружающую среду и замедляют их разложение. Кроме того, он призвал изучить европейский опыт в данном вопросе и продумать возможное создание в стране биоразлагаемых экосигарет.