Госдума приняла закон об ипотечных каникулах

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об ипотечных каникулах. Документ был одобрен с учётом поправки, внесённой в ходе заседания.

Согласно проекту, ипотечные каникулы могут быть предоставлены по просьбе заёмщика, если тот оказался в трудной жизненной ситуации. Тут речь идёт о потере кормильца, временной нетрудоспособности на протяжении двух месяцев, инвалидности I или II группы или резком снижении семейного дохода.