Госдума приняла закон об ипотечных каникулах
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об ипотечных каникулах. Документ был одобрен с учётом поправки, внесённой в ходе заседания.
Согласно проекту, ипотечные каникулы могут быть предоставлены по просьбе заёмщика, если тот оказался в трудной жизненной ситуации. Тут речь идёт о потере кормильца, временной нетрудоспособности на протяжении двух месяцев, инвалидности I или II группы или резком снижении семейного дохода.
Ранее президент России Владимир Путин назвал такие "каникулы" вполне реализуемой мерой, после чего во время Послания Федеральному собранию предложил предусмотреть ипотечные каникулы для граждан, лишившихся дохода.