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Опубликовано 18 апреля 2019, 12:05

Госдума поддержала повышение пенсий ветеранам войны

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

На эти цели планируется выделить около миллиарда в текущем году и до 1,42 миллиарда в дальнейшем.

Госдума в ходе пленарного заседания приняла законопроект, повышающий пенсии ветеранам Великой Отечественной войны путём изменения системы расчёта доплат к выплатам.

Среднее увеличение составит 9,5 тысячи рублей. На эти цели планируется выделить 0,95 миллиарда в текущем году и до 1,42 миллиарда в дальнейшем.

Закон разработан в соответствии с указом президента страны о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, и вступит в силу с 1 мая 2019 года.

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Артур Белкин
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