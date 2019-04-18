Госдума поддержала повышение пенсий ветеранам войны

На эти цели планируется выделить около миллиарда в текущем году и до 1,42 миллиарда в дальнейшем.

Госдума в ходе пленарного заседания приняла законопроект, повышающий пенсии ветеранам Великой Отечественной войны путём изменения системы расчёта доплат к выплатам.

Среднее увеличение составит 9,5 тысячи рублей. На эти цели планируется выделить 0,95 миллиарда в текущем году и до 1,42 миллиарда в дальнейшем.