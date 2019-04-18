Госдума поддержала повышение пенсий ветеранам войны
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На эти цели планируется выделить около миллиарда в текущем году и до 1,42 миллиарда в дальнейшем.
Госдума в ходе пленарного заседания приняла законопроект, повышающий пенсии ветеранам Великой Отечественной войны путём изменения системы расчёта доплат к выплатам.
Среднее увеличение составит 9,5 тысячи рублей. На эти цели планируется выделить 0,95 миллиарда в текущем году и до 1,42 миллиарда в дальнейшем.
Закон разработан в соответствии с указом президента страны о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, и вступит в силу с 1 мая 2019 года.