Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП с автобусом на Мадейре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с ДТП на португальском острове Мадейра, в результате которого погибли граждане Германии.

— Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.