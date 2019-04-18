Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2019, 13:51

Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП с автобусом на Мадейре

Фото: © Twitter/GoCurrent‏

Фото: © Twitter/GoCurrent

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с ДТП на португальском острове Мадейра, в результате которого погибли граждане Германии.

Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, 17 апреля на острове Мадейра туристический автобус съехал с горной дороги и рухнул на жилой дом. В результате ДТП погибло 29 человек. Сообщается, что большая часть жертв аварии были туристами из Германии.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Германия
  • Путин
  • Ангела Меркель
  • Франк-Вальтер Штайнмайер
  • Португалия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar