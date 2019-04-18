В Ираке запретили сразу две популярные игры
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Теперь на территории страны нельзя проводить время за прохождением Fortnite и PUBG.
Правительство Ирака приняло резолюцию, которая запрещает в стране популярные онлайн-игры. Среди них — PlayerUnknownʼs Battlegrounds и Fortnite. Об этом сообщает The Guardian.
Документ обязал правительство запретить онлайн-доступ к играм на территории страны. Это же касается каких-либо финансовых транзакций в них. Запрет объяснили негативным воздействием игр на здоровье, культуру и безопасность иракского общества. В частности, по мнению политиков, это несёт моральные и социальные угрозы молодёжи и детям.
Ранее сообщалось, что PlayerUnknown's Battlegrounds запретили ещё в одной стране. Также игра находится под запретом в Индии.