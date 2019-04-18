В Ираке запретили сразу две популярные игры

Теперь на территории страны нельзя проводить время за прохождением Fortnite и PUBG.

Правительство Ирака приняло резолюцию, которая запрещает в стране популярные онлайн-игры. Среди них — PlayerUnknownʼs Battlegrounds и Fortnite. Об этом сообщает The Guardian.

Документ обязал правительство запретить онлайн-доступ к играм на территории страны. Это же касается каких-либо финансовых транзакций в них. Запрет объяснили негативным воздействием игр на здоровье, культуру и безопасность иракского общества. В частности, по мнению политиков, это несёт моральные и социальные угрозы молодёжи и детям.