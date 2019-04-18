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Регион
Опубликовано 18 апреля 2019, 15:25

Момент, как автобус с туристами скатывается с обрыва на Мадейре, попал на видео

Водитель на крутом повороте не справился с управлением, что, вероятно, и стало причиной аварии.

Кадры жуткого ДТП с туристическим автобусом в Португалии сняли камеры видеонаблюдения. Трагедия, унёсшая жизни 29 человек, произошла на узкой дороге в гористой местности. Автобус слетел с пути на крутом повороте, где и раньше часто происходили аварии. Затем машина перевернулась и кубарем скатилась с обрыва.

Как уже сообщал Лайф, всего в салоне находилось 55 туристов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Не исключается и версия технической неисправности автобуса.

Все 29 погибших — туристы из Германии, россиян среди пассажиров не было. Президент Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с ДТП на португальском острове.

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Алексей Берковиц
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