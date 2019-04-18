Жительница Нижнего Тагила заявила, что живёт в СССР и поэтому не платит за ЖКХ

Женщина задолжала уже более 100 тысяч рублей. Ей не раз отключали электричество, но она просто снова подключалась самостоятельно.

Жительница Нижнего Тагила Валентина Жукова отказалась платить за коммунальные услуги, потому что она "гражданка Советского Союза", сообщает Свердловское областное телевидение.

В доказательство женщина показала вложенный в её паспорт документ с гербом СССР. На двери её квартиры висит табличка с надписью: "Внимание, эта квартира находится в юрисдикции государства СССР. Никакие законы Российской Федерации здесь не имеют юридической силы".

Выяснилось, что в данном случае Советским Союзом называется нигде не зарегистрированный профсоюз, в котором у Жуковой есть команда единомышленников.

Они заявили, что не намерены платить, поскольку хотят, чтобы их деньги оставались на родине, а не оседали на заграничных офшорных счетах.

Жукова не вносит ни копейки за услуги ЖКХ в течение трёх лет. Накопилось уже более ста тысяч рублей долга. Её квартиру отключали от электричества 13 раз, но для "гражданки СССР" это не проблема — она просто снова подключается самостоятельно.