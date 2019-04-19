В России предлагают создать программу по управлению гневом для мужчин

Её целью является повышение безопасности женщин, пострадавших от насилия со стороны партнёров.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила разработать психологическую программу по управлению гневом для мужчин — семейных дебоширов. Об этом парламентарий рассказала агентству городских новостей "Москва".

— Я побывала недавно в Кризисном центре помощи женщинам, расположенном в Астрахани. Большим открытием для меня стало, что на базе именно этого центра существует программа помощи для мужчин-обидчиков — "Переосмысленная мужественность", где профессиональные психологи помогают разрешить сложный семейный конфликт, спровоцировавший насилие в семье, — заявила Пушкина.

Она также отметила существующие в этом центре критерии отбора таких мужчин. В частности, для попадания в программу обидчик должен совершить более одного акта физического насилия в отношении партнёрши, у мужчины должно быть начальное образование, он должен быть готовым предоставить всю информации не только партнёрше, но и полиции, органам образования и другим. У потенциального участника также не должно быть алкогольной или наркотической зависимости.

Парламентарий подчеркнула, что похожие программы существуют в ряде европейских стран, где приняты законы о семейно-бытовом насилии. Подобная работа с представителями сильного пола направлена на профилактику будущих преступлений.