В ВОЗ заявили, что антибиотики бесполезны при гриппе
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По словам специалиста, их малые дозы могут быть недостаточно сильны для уничтожения болезни.
Антибиотики не вылечат от гриппа, а также могут ухудшить состояние больного. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ.
— В лучшем случае антибиотик не поможет. В худшем случае он только ухудшит состояние, — заявил Данило Ло Фо Вонг в интервью агентству.
Специалист отметил, что малые дозы антибиотиков могут быть недостаточно сильны для уничтожения болезни и могут привести к выработке устойчивости бактерии, которая выживет и размножится.
Эксперт уточнил, что антибиотики, которые борются с бактериями, не работают против гриппа, так как он вызван вирусами.
Ранее Лайф сообщал, что медики рекомендовали не пить антибиотики при ОРВИ.