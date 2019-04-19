По словам специалиста, их малые дозы могут быть недостаточно сильны для уничтожения болезни.

Антибиотики не вылечат от гриппа, а также могут ухудшить состояние больного. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ.

— В лучшем случае антибиотик не поможет. В худшем случае он только ухудшит состояние, — заявил Данило Ло Фо Вонг в интервью агентству.

Специалист отметил, что малые дозы антибиотиков могут быть недостаточно сильны для уничтожения болезни и могут привести к выработке устойчивости бактерии, которая выживет и размножится.

Эксперт уточнил, что антибиотики, которые борются с бактериями, не работают против гриппа, так как он вызван вирусами.