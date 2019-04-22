Как в семье Ленина воспитали президента Тайваня

Оглавление Мария Ульянова Анна Елизарова-Ульянова Николай Елизаров — Цзян Цзинго Георгий Лозгачёв-Елизаров Дмитрий Ульянов Виктор Ульянов Ольга Ульянова

22 апреля 1870 года родился Владимир Ульянов, оставшийся в истории под псевдонимом Ленин. Под его руководством большевики свергли Временное правительство и создали новое государство — Советский Союз, но правление Ленина было недолгим. После смерти Владимира Ильича в СССР был создан настоящий культ его личности. Позднее к нему добавился и культ его родственников. Тем не менее практически никто из близких родственников и потомков вождя большевиков не сделал в СССР блестящей карьеры.

Мария Ульянова

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Младшая сестра Ленина. Единственная из всех Ульяновых, кому удалось занять высокие политические посты в государстве после смерти Ленина.

Никогда не была замужем и потомков не оставила. После революции входила в состав редакции "Правды", была одним из руководителей движения рабочих корреспондентов. С 1925 года и до самой смерти входила в руководство Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и сменившей её Комиссии советского контроля при СНК.

Первое ведомство занималось вопросами партийной дисциплины и контролировало исполнение партийных поручений, второе контролировало исполнение поручений государственных органов.

Симпатизировала правой оппозиции и лично её лидеру Николаю Бухарину. Однако подвергнуть репрессиям родную сестру вождя после расстрела Бухарина никто не посмел.

Как и все остальные родственники Ленина, была своего рода хранителем памяти, писала материалы о своём знаменитом брате и о семье. Умерла в 1937 году в возрасте 59 лет, похоронена в Кремлёвской стене.

Анна Елизарова-Ульянова

Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости / Григорий Гольдштейн

Старшая сестра вождя партии большевиков. Задолго до революции вышла замуж за Марка Елизарова и взяла его фамилию. При жизни была главным историком своей семьи. Занималась генеалогическими исследованиями семьи Ульяновых.

После революции высоких постов не занимала, работала в Институте Маркса — Энгельса — Ленина, писала мемуары о своём знаменитом брате.

Умерла в 1935 году в возрасте 71 года. Своих детей у Елизаровой не было, но в семье было два воспитанника, один из которых через несколько десятков лет стал самым настоящим президентом.

Николай Елизаров — Цзян Цзинго

Президент Тайваня, в юности воспитывавшийся в семье Елизаровой. В 20-е годы китайский политический деятель Чан Кайши пользовался поддержкой СССР и после смерти жены отправил своего сына-подростка в советскую Россию.

Там он был принят в семью Анны Елизаровой. Во время жизни в Союзе он сменил имя и стал именоваться Николаем Владимировичем Елизаровым. Пусть он и не был кровным родственником Ленина, его можно считать названным племянником.

Елизаров не на шутку увлёкся коммунистической идеологией во время обучения в Коммунистическом университете трудящихся Китая имени Сунь Ятсена и даже ходатайствовал о принятии его в компартию. Однако по политическим соображениям, не желая осложнений с отцом, ему отказали, он так и остался лишь кандидатом в члены ВКП(б).

Николай жил у сестры Ленина, прежде чем переехал в Свердловск, где работал на Уралмаше. После того как Чан Кайши разорвал союз с китайскими коммунистами, отношения с СССР оказались фактически уничтожены. Елизаров был отправлен в Китай после 12 лет жизни в СССР.

После гражданской войны и победы коммунистов в Китае Чан Кайши с верными войсками укрепился на Тайване. Там же остался и его сын. После смерти отца он возглавил Тайвань и правил островом больше 10 лет.

С убеждениями юности он быстро распрощался и в дальнейшем до конца жизни придерживался ярко выраженных антикоммунистических взглядов. Умер в 1988 году в возрасте 77 лет.

Георгий Лозгачёв-Елизаров

Ещё один воспитанник сестры Ленина. Был взят на воспитание при живых родителях. Сын малограмотного дворника уже в три года сам выучился читать и стал героем саратовской прессы. Елизаровы прочитали о нём в газете и решили взять на воспитание, полагая, что они смогут предоставить ему больше возможностей для развития.

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Небогатые родители нехотя отдали ребёнка интеллигентной и весьма обеспеченной паре на воспитание. На уговоры родителей ушло целых два года, при этом он сохранил фамилию Лозгачёв и только после революции взял себе двойную фамилию.

Блестящей карьеры Лозгачёв в итоге не сделал. Институт он оставил. Некоторое время работал техником-нормировщиком на Тульском патронном заводе, затем инженером на Турксибе. После смерти своей воспитательницы вернулся в родной Саратов, окончил юридическую школу и работал в прокуратуре.

В годы войны был призван на фронт. Служил в 357-й алма-атинской дивизии, был награждён орденом Красной Звезды.

Как и положено близкому родственнику вождя партии, написал книгу мемуаров о Ленине. В последние годы часто выступал на встречах с пионерами и комсомольцами, рассказывая им о Ленине, которого хорошо знал, и о жизни в семье Ульяновых. Скончался в 1970 году в возрасте 64 лет.

Дмитрий Ульянов

Все прямые потомки Ульяновых — потомки Дмитрия Ульянова, младшего брата Ленина. В период гражданской войны непродолжительный срок возглавлял правительство советского Крыма, но в дальнейшем никаких политических постов не занимал. Ленин считал его неспособным к подобной деятельности и раскритиковал назначение Дмитрия в Крым.

Друг Ленина Георгий Соломон-Исецкий в своих мемуарах писал: "Брат Ленина, Дмитрий, без всякого давления с его стороны был назначен на весьма высокий пост в Крыму. И по этому поводу, как мне передавал наш общий приятель Леонид Красин, Ленин в разговоре с ним так отозвался о своём брате:

"Эти дураки хотели мне угодить, назначив Митю. Они не заметили, что хотя мы с ним носим одну фамилию, но он просто обыкновенный дурак, которому впору только печатные пряники жевать".

С тех пор Дмитрий Ульянов никаких политических постов не получал, а работал по своей врачебной специальности в Лечебно-санитарном управлении Кремля. В последние годы страдал заболеванием сосудов, из-за чего лишился ног. Умер в 1943 году в возрасте 68 лет.

Виктор Ульянов

Внебрачный сын Дмитрия. Родился в 1917 году в результате романа Ульянова и медсестры Евдокии Червяковой.

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После смерти матери от тифа ребёнок был передан на воспитание тёткам по отцовской линии. Воспитанием первого ребёнка, родившегося в большой семье Ульяновых, сообща занимались и Анна Елизарова, и Мария Ульянова, и даже Надежда Крупская.

Окончил Бауманку и всю жизнь проработал инженером в московских НИИ. Консультировал ленинские музеи по вопросам быта семьи Ульяновых. Умер в 1984 году в возрасте 67 лет.

Его сын Владимир работал инженером в НИИ точной механики и вычислительной техники АН СССР. Дочь Мария работала в Институте нефтехимического синтеза имени Топчиева.

Внуки Виктора Ульянова в настоящее время живут в Москве. Они очень редко встречаются с журналистами и живут обычной жизнью, не привлекая к себе внимания. Даже в советское время, когда быть родственником Ленина считалось очень почётным, эта ветвь Ульяновых находилась в тени Ольги Ульяновой.

Ольга Ульянова

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Племянница Владимира Ленина. Родилась в 1922 году в браке Дмитрия Ульянова с Александрой Карповой. В отличие от потомков внебрачной линии, Ольга Ульянова была весьма активна в общественной жизни.

Начиная с хрущёвско-брежневских времён именно она исполняла обязанности главного родственника Ильича (при жизни эту роль играли его сёстры).

Она опубликовала несколько книг о Ленине и его семье, консультировала по различным вопросам ленинские музеи в СССР. Была хранителем символического партбилета № 1 на имя Владимира Ленина.

После распада СССР выступала категорически против перезахоронения тела Ленина. До последних дней была убеждённой сторонницей коммунистических идей. Умерла в 2011 году в возрасте 89 лет.