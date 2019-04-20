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Опубликовано 20 апреля 2019, 08:30

Найдите спрятанную деталь: 11 головоломок, где нужно хорошенько приглядеться

Оглавление
Найдите маленького цыплёнка на этой пасхальной пасторали.
Эти котейки специально подняли хвосты, чтобы спрятать среди них кролика.
В этом море мороженого плавает одинокий чупа-чупс. Где?
А здесь нужно отыскать семь отличий. Их правда семь, приглядитесь.
Среди этих слонят спряталось сердечко. Сможете отыскать?
Эти панды — фанаты футбола — буквально запинали несчастный мяч. Но, чтобы спасти беднягу, придётся сперва его найти.
Здесь есть не только подарочные пакеты, но и открытка. Угадайте где?
Всего у одного тигра на этой картинке нет близнеца. У какого?
Среди снежинок притаился снеговик. Он маленький, так что придётся потрудиться!
А эта головоломка — самая сложная! Сможете отыскать среди конфет волшебную палочку?
Здесь вам нужна звезда. Видите её?
Итак! Мы уверены, что вы нашли все нужные детали, но для успокоения души вот вам ответы:
Головоломка на визуальные навыки: только 1% людей может решить её за 10 секунд

А ну-ка посмотрим, насколько вы внимательны! Это испытание для вас приготовил венгерский художник Гергей Дудаш, который обрел популярность из-за своих сложных, но невероятно милых головоломок, пишет Insider.

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Задание у головоломок очень простое: нужно на картинке среди рябящих в глазах мелких деталей отыскать ещё более мелкую деталь. Художник будет пытаться всячески вас обмануть, пририсовывая ненужные линии, но не поддавайтесь. Все ответы будут в конце материала, но раньше времени чур не подглядывать!

Найдите маленького цыплёнка на этой пасхальной пасторали.

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Эти котейки специально подняли хвосты, чтобы спрятать среди них кролика.

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

В этом море мороженого плавает одинокий чупа-чупс. Где?

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

А здесь нужно отыскать семь отличий. Их правда семь, приглядитесь.

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Среди этих слонят спряталось сердечко. Сможете отыскать?

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Эти панды — фанаты футбола — буквально запинали несчастный мяч. Но, чтобы спасти беднягу, придётся сперва его найти.

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Здесь есть не только подарочные пакеты, но и открытка. Угадайте где?

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Всего у одного тигра на этой картинке нет близнеца. У какого?

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Среди снежинок притаился снеговик. Он маленький, так что придётся потрудиться!

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

А эта головоломка — самая сложная! Сможете отыскать среди конфет волшебную палочку?

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Здесь вам нужна звезда. Видите её?

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Итак! Мы уверены, что вы нашли все нужные детали, но для успокоения души вот вам ответы:

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Фото © thedudolf.blogspot.com

Головоломка на визуальные навыки: только 1% людей может решить её за 10 секунд

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Анна Бояршина
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