Найдите спрятанную деталь: 11 головоломок, где нужно хорошенько приглядеться

Найдите маленького цыплёнка на этой пасхальной пасторали.

Эти котейки специально подняли хвосты, чтобы спрятать среди них кролика.

В этом море мороженого плавает одинокий чупа-чупс. Где?

А здесь нужно отыскать семь отличий. Их правда семь, приглядитесь.

Среди этих слонят спряталось сердечко. Сможете отыскать?

Эти панды — фанаты футбола — буквально запинали несчастный мяч. Но, чтобы спасти беднягу, придётся сперва его найти.

Здесь есть не только подарочные пакеты, но и открытка. Угадайте где?

Всего у одного тигра на этой картинке нет близнеца. У какого?

Среди снежинок притаился снеговик. Он маленький, так что придётся потрудиться!

А эта головоломка — самая сложная! Сможете отыскать среди конфет волшебную палочку?

Здесь вам нужна звезда. Видите её?

Итак! Мы уверены, что вы нашли все нужные детали, но для успокоения души вот вам ответы:

Головоломка на визуальные навыки: только 1% людей может решить её за 10 секунд