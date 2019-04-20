Найдите спрятанную деталь: 11 головоломок, где нужно хорошенько приглядеться
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Найдите маленького цыплёнка на этой пасхальной пасторали.
Эти котейки специально подняли хвосты, чтобы спрятать среди них кролика.
В этом море мороженого плавает одинокий чупа-чупс. Где?
А здесь нужно отыскать семь отличий. Их правда семь, приглядитесь.
Среди этих слонят спряталось сердечко. Сможете отыскать?
Эти панды — фанаты футбола — буквально запинали несчастный мяч. Но, чтобы спасти беднягу, придётся сперва его найти.
Здесь есть не только подарочные пакеты, но и открытка. Угадайте где?
Всего у одного тигра на этой картинке нет близнеца. У какого?
Среди снежинок притаился снеговик. Он маленький, так что придётся потрудиться!
А эта головоломка — самая сложная! Сможете отыскать среди конфет волшебную палочку?
Здесь вам нужна звезда. Видите её?
Итак! Мы уверены, что вы нашли все нужные детали, но для успокоения души вот вам ответы:
Головоломка на визуальные навыки: только 1% людей может решить её за 10 секунд
А ну-ка посмотрим, насколько вы внимательны! Это испытание для вас приготовил венгерский художник Гергей Дудаш, который обрел популярность из-за своих сложных, но невероятно милых головоломок, пишет Insider.
Задание у головоломок очень простое: нужно на картинке среди рябящих в глазах мелких деталей отыскать ещё более мелкую деталь. Художник будет пытаться всячески вас обмануть, пририсовывая ненужные линии, но не поддавайтесь. Все ответы будут в конце материала, но раньше времени чур не подглядывать!