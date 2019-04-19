Названы самые популярные консоли всех времён
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Лидером оказалась приставка 2000 года выпуска, на втором месте — легендарный гаджет 1989 года.
Издание IGN составило рейтинг самых популярных игровых консолей. Лидирующая позиция — у PlayStation 2.
По данным издания, в мире продано 159 миллионов копий этой приставки. На втором месте — Nintendo DS (154 миллиона проданных экземпляров). На третьем — Game Boy, число проданных копий которой составило 119 миллионов. PlayStation 2 была выпущена в 2000 году, но всё же опередила приставку 1989 года Game Boy.
Далее соответственно идут PlayStation, Nintendo Wii, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Game Boy Advance, PlayStation Portable (PSP), Nintendo 3DS, NES / Famicon, Super Famicon, Xbox One, а также Nintendo 64.