В Госдуме предложили жёстко наказывать депутатов-матерщинников: Надо гнать!

А в астраханской думе даже внесли соответствующие требования в кодекс этики: никакого мата!

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов призвал граждан не избирать депутатов-матерщинников. По словам парламентария, слуги народа не должны использовать нецензурную брань даже в соцсетях, поскольку они являются "средством массовой информации", где такие высказывания могут прочитать дети.

— Я считаю, что для этого никаких и поправок в кодекс о депутатской этике не стоило принимать, потому что таких депутатов надо гнать, если они в соцсетях распространяют похабщину, — заявил Вострецов агентству "Москва". — Не избирать больше. Это же выборная должность, люди выбирают.

Отметим, что с сегодняшнего дня депутатам астраханской думы запретили ругаться матом в Интернете. Согласно новым правилам, законотворцы не вправе использовать мат, грубые и оскорбительные выражения в Интернете. В случае нарушения правил они будут обязаны публично признать некорректность своих высказываний и принести извинения тому, кого они затронули и оскорбили.