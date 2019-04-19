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Опубликовано 19 апреля 2019, 13:31

Новый Xbox окажется прогрессивнее PlayStation 5

Консоль Sony следующего поколения удивит возможностями, но девайс Microsoft как минимум не отдаст позицию лидера просто так.

Журналист Эйнсли Боуден сообщил, что новая консоль Microsoft — Xbox Anaconda — будет прогрессивнее PlayStation 5.

Новая приставка Microsoft окажется лучше, хотя устройство Sony также удивит качеством. Консоль должна выйти в 2020 году. К этому времени расстановка сил может поменяться.

Ожидается, что будут представлены две приставки: Lockhart и Anaconda. Первая окажется послабее и ориентирована на стриминг, а вторая станет более мощной и будет позиционироваться как Xbox One X.

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Денис Марков
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