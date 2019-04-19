Новый Xbox окажется прогрессивнее PlayStation 5
Консоль Sony следующего поколения удивит возможностями, но девайс Microsoft как минимум не отдаст позицию лидера просто так.
Журналист Эйнсли Боуден сообщил, что новая консоль Microsoft — Xbox Anaconda — будет прогрессивнее PlayStation 5.
The PS5 hardware details (so far) were exactly what we were hoping for; even beyond what many were expecting.— Ainsley Bowden (@Porshapwr) 17 апреля 2019 г.
Multiple insiders have now confirmed it’s true Xbox “Anaconda” will be more advanced as rumored.
All this means is next year is going to be AMAZING for fans of both. pic.twitter.com/ro9QeO8DtV
Новая приставка Microsoft окажется лучше, хотя устройство Sony также удивит качеством. Консоль должна выйти в 2020 году. К этому времени расстановка сил может поменяться.
Ожидается, что будут представлены две приставки: Lockhart и Anaconda. Первая окажется послабее и ориентирована на стриминг, а вторая станет более мощной и будет позиционироваться как Xbox One X.