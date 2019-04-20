Рядом с международным аэропортом Триполи начались бои
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Конфликт произошёл между формированием заседающего в столице Правительства национального согласия и наступающих сил главы ливийской национальной армии.
В районе нефункционирующего уже несколько лет международного аэропорта Триполи вспыхнули вооружённые столкновения. Об этом сообщает портал Afrigatenews.
Как отмечается, столкновение произошло между формированием заседающего в столице Правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа и наступающих сил главы ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
В ход идут крупнокалиберные пулемёты и артиллерийские орудия. Сообщается о раненых и погибших, однако данных об их количестве в настоящее время нет.
По данным портала, стычки идут в районе Айн-Зара на южной окраине столицы. Также известно, что ЛНА достигла центра Эль-Азизии в пригороде главного города страны.
14 апреля стало известно, что количество погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121.