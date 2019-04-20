Конфликт произошёл между формированием заседающего в столице Правительства национального согласия и наступающих сил главы ливийской национальной армии.

В районе нефункционирующего уже несколько лет международного аэропорта Триполи вспыхнули вооружённые столкновения. Об этом сообщает портал Afrigatenews.

Как отмечается, столкновение произошло между формированием заседающего в столице Правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа и наступающих сил главы ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

В ход идут крупнокалиберные пулемёты и артиллерийские орудия. Сообщается о раненых и погибших, однако данных об их количестве в настоящее время нет.

По данным портала, стычки идут в районе Айн-Зара на южной окраине столицы. Также известно, что ЛНА достигла центра Эль-Азизии в пригороде главного города страны.