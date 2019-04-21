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Опубликовано 21 апреля 2019, 18:02

Депутат Госдумы совершил прыжок с 200-метрового моста — видео

По его словам, самым сложным является последний шаг перед падением с огромной высоты.

Депутат Государственной думы от Пермского края Дмитрий Скриванов совершил прыжок с 200-метрового моста в Сочи. Своими эмоциями он поделился с порталом URA.RU.

Идея прыгнуть пришла спонтанно, ровно так же он пошёл покупать билет и готовиться к прыжку.

Инструктор, который готовил меня к прыжку, стоял за спиной и говорил, что многие отказываются, что в этом нет ничего плохого, — отметил депутат. — Но он не понимал, о чём я думал в тот момент.

По его словам, самым сложным является последний шаг. Депутат рассказал, что получил фееричные ощущения во время прыжка, а в полёте у него отключился мозг и он просто наслаждался красотой всего того, что было вокруг него.

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Артур Белкин
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