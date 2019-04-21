Депутат Госдумы совершил прыжок с 200-метрового моста — видео

По его словам, самым сложным является последний шаг перед падением с огромной высоты.

Депутат Государственной думы от Пермского края Дмитрий Скриванов совершил прыжок с 200-метрового моста в Сочи. Своими эмоциями он поделился с порталом URA.RU.

Идея прыгнуть пришла спонтанно, ровно так же он пошёл покупать билет и готовиться к прыжку.

— Инструктор, который готовил меня к прыжку, стоял за спиной и говорил, что многие отказываются, что в этом нет ничего плохого, — отметил депутат. — Но он не понимал, о чём я думал в тот момент.