В Нигерии в результате вооружённого нападения погибла гражданка Великобритании, сотрудница Корпуса милосердия. Об этом сообщает газета Daily Trust.

Как рассказал журналистам представитель полиции Йакубу Сабо, убитую звали Фей Муни. Она вместе с другими людьми приехала из нигерийского Лагоса "в туристических целях" на виллу в Кахуру. В районе 23:40 (01:40 мск) по местному времени, в разгар вечеринки, на праздник ворвались неизвестные с оружием.

В результате стрельбы два человека были убиты на месте, ещё троих нападавшие похитили. В Посольстве Великобритании в Нигерии заявили, что "в курсе трагического инцидента".