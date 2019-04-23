Юные участники церковного хора направлялись в другой район, где должны были праздновать Пасху.

Direba cikin maye ya murkushe masu bikin Easter a Gombe https://t.co/cHfOU9zyLR pic.twitter.com/vtKKMsP7At — RFI Hausa (@RFI_Ha) 22 апреля 2019 г.

Не менее 11 человек погибли и 30 получили ранения в штате Гомбе в Нигерии в результате наезда машины, которой управлял полицейский, информирует местная газета Nation со ссылкой на полицию.

По данным издания, автомобиль влетел в группу детей — участников хоров двух местных церквей. Они направлялись в район Сабон-Лайи, где должны были в понедельник праздновать Пасху.

В результате погибло не менее 11 человек, включая водителя и пассажира автомобиля. Как сообщают местные СМИ, с виновником аварии расправилась разгневанная толпа.