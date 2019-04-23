Путин пообещал пополнить шахматную коллекцию Суворовского училища в Петербурге
Владимир Путин в шахматном клубе "Ход конём" Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Фото: © Kremlin.ru
В ходе визита российский лидер осмотрел спортивный комплекс и корпус дополнительного образования, а также библиотеку и музей военно-учебного заведения.
Президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербургское суворовское военное училище Минобороны РФ, где кратко пообщался с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Глава государства пообещал пополнить коллекцию шахматного клуба суворовцев и пожелал юным шахматистам успехов.
Санкт-Петербургское Суворовское училище Минобороны — одно из двух СВУ в городе. Полный список действующих Суворовских училищ России и их ведомственную принадлежность Life.ru собрал здесь.
Один из суворовцев показал Путину коллекцию исторических шахмат и рассказал президенту о работе секции.
— Обязательно пришлю шахматы, — сказал российский лидер во время общения с суворовцами и пожелал им успехов.
Осмотр спортивного комплекса Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Фото: © Kremlin.ru
Глава государства также посетил музей и библиотеку училища и осмотрел спортивный комплекс и корпус дополнительного образования.
Для поступающих в СВУ действуют отдельные конкурсные правила; общую инструкцию по документам, срокам и испытаниям Life.ru собрал здесь.