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Регион
Опубликовано 23 апреля 2019, 17:44

Путин пообещал пополнить шахматную коллекцию Суворовского училища в Петербурге

Владимир Путин в шахматном клубе "Ход конём" Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Фото: © Kremlin.ru

Владимир Путин в шахматном клубе "Ход конём" Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Фото: © Kremlin.ru

В ходе визита российский лидер осмотрел спортивный комплекс и корпус дополнительного образования, а также библиотеку и музей военно-учебного заведения.

Президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербургское суворовское военное училище Минобороны РФ, где кратко пообщался с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Глава государства пообещал пополнить коллекцию шахматного клуба суворовцев и пожелал юным шахматистам успехов.

Санкт-Петербургское Суворовское училище Минобороны — одно из двух СВУ в городе. Полный список действующих Суворовских училищ России и их ведомственную принадлежность Life.ru собрал здесь.

Один из суворовцев показал Путину коллекцию исторических шахмат и рассказал президенту о работе секции.

Обязательно пришлю шахматы, — сказал российский лидер во время общения с суворовцами и пожелал им успехов.

Осмотр спортивного комплекса Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Фото: © Kremlin.ru

Осмотр спортивного комплекса Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Фото: © Kremlin.ru

Глава государства также посетил музей и библиотеку училища и осмотрел спортивный комплекс и корпус дополнительного образования.

Для поступающих в СВУ действуют отдельные конкурсные правила; общую инструкцию по документам, срокам и испытаниям Life.ru собрал здесь.

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Эмила Сидорова
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