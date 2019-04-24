МИД Швеции вызвал посла Эквадора, чтобы прояснить ситуацию с задержанием в этой стране подданного королевства. Об этом информирует телеканал SVT.

Согласно комментарию пресс-службы МИД, на встрече выяснялось, в чём именно обвиняют гражданина Швеции, а также были запрошены данные о судебном процессе.