МИД Швеции вызвал посла Эквадора из-за задержания подданного страны
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МИД Швеции вызвал посла Эквадора, чтобы прояснить ситуацию с задержанием в этой стране подданного королевства. Об этом информирует телеканал SVT.
Согласно комментарию пресс-службы МИД, на встрече выяснялось, в чём именно обвиняют гражданина Швеции, а также были запрошены данные о судебном процессе.
13 апреля в Эквадоре задержали 35-летнего подданного Швеции. По предварительным данным, это соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он будет содержаться под стражей 90 дней, его счета арестованы.