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Регион
Опубликовано 24 апреля 2019, 10:00

Украина вышла из соглашения о сохранении секретных изобретений времён СССР

Фото: pixabay

Фото: pixabay

Украина выходит из соглашения с рядом стран СНГ о сохранении секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР. Это решение принял Кабмин Незалежной.

Соглашение было подписано 4 июня 1999 года между Россией, Украиной, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Тогда стороны обязались обеспечивать режим секретности и не раскрывать сведений об изобретениях, созданных ещё в Советском Союзе.

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Янковская Ольга
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