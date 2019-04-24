Украина вышла из соглашения о сохранении секретных изобретений времён СССР

Украина выходит из соглашения с рядом стран СНГ о сохранении секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР. Это решение принял Кабмин Незалежной.

Соглашение было подписано 4 июня 1999 года между Россией, Украиной, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.