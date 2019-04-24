Владельца PlayStation 4 забанили на неделю за расизм и гомофобию
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Сам геймер рассказал о том, что ему плевать на наказание и он не будет меняться ради видеоигр.
Владелец игровой консоли PlayStation 4 получил бан. Разработчики из японской фирмы Sony ограничили ему доступ к сервису PlayStation Network. Причина — расизм и гомофобия. Об этом сообщает OAG.
Игрока зовут Роб. На днях он пожаловался на то, что за оскорбление других геймеров ему ограничили доступ к PSN. Блокировка продлится неделю. Владелец вместе с этим утратил доступ к офлайн-играм.
По словам Роба, он может запускать игры исключительно с диска. Геймер сообщил, что он готов даже к пожизненному наказанию, так как он — расист и не планирует менять своих взглядов из-за видеоигр.