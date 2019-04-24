Владельца PlayStation 4 забанили на неделю за расизм и гомофобию

Сам геймер рассказал о том, что ему плевать на наказание и он не будет меняться ради видеоигр.

Владелец игровой консоли PlayStation 4 получил бан. Разработчики из японской фирмы Sony ограничили ему доступ к сервису PlayStation Network. Причина — расизм и гомофобия. Об этом сообщает OAG.

Игрока зовут Роб. На днях он пожаловался на то, что за оскорбление других геймеров ему ограничили доступ к PSN. Блокировка продлится неделю. Владелец вместе с этим утратил доступ к офлайн-играм.