Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2019, 14:39

Владельца PlayStation 4 забанили на неделю за расизм и гомофобию

Фото: © Pexels

Фото: © Pexels

Сам геймер рассказал о том, что ему плевать на наказание и он не будет меняться ради видеоигр.

Владелец игровой консоли PlayStation 4 получил бан. Разработчики из японской фирмы Sony ограничили ему доступ к сервису PlayStation Network. Причина — расизм и гомофобия. Об этом сообщает OAG.

Игрока зовут Роб. На днях он пожаловался на то, что за оскорбление других геймеров ему ограничили доступ к PSN. Блокировка продлится неделю. Владелец вместе с этим утратил доступ к офлайн-играм.

По словам Роба, он может запускать игры исключительно с диска. Геймер сообщил, что он готов даже к пожизненному наказанию, так как он — расист и не планирует менять своих взглядов из-за видеоигр.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • sony
  • США
  • playstation4
  • В мире
  • расизм
  • ps4
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar