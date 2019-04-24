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Регион
Опубликовано 24 апреля 2019, 14:49

Геймеры массово жалуются на Mortal Kombat 11, снижая игре оценки

Фото © WB Games&nbsp;

Фото © WB Games 

Негативная критика со стороны игроков связана с тем, что файтинг получил множество багов и глюков.

23 апреля вечером официально вышла игра Mortal Kombat 11. Релиз, мягко говоря, прошёл с запинками. Многие геймеры даже не смогли нормально запустить игру из-за вылетов, а другие столкнулись с чёрным экраном после одной из сцен в файтинге.

Само собой, геймеры не стали просто молча сидеть. Теперь они массово ставят негативные оценки игре, тем самым серьёзно занижая ей рейтинг. В настоящий момент у игры 47 баллов из 100 возможных в Steam.

Помимо технических аспектов геймеры остались недовольны наличием микроплатежей в игре. Также пользователи жалуются на медленный процесс прокачки и потребность в постоянной онлайн-активности.

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Сергей Сурепин
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