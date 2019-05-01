Удар по ностальгии. Какой Mortal Kombat была в вашем детстве, и какая она сейчас

Оглавление "Санта-Барбара" про шаолиньских монахов и богов В прямом смысле кровавые деньги Плохой фильм, который любят все

Mortal Kombat — серия игр о драках, про которую знают и дети, и взрослые. Последние, правда, в большинстве своём помнят части из 90-х. Однако с тех пор утекло много виртуального пота и крови бойцов. Если считать спин-оффы и приквелы, вышло больше дюжины игр, в сюжете которых легко запутаться. Кроме того, в индустрии франшизу на протяжении всей почти 30-летней истории сопровождали события, которые позволили бренду стать культовым. В честь релиза новой части — Mortal Kombat 11 — Лайф вспоминает, как развивались события сериала в виртуальном и реальном мирах.

"Санта-Барбара" про шаолиньских монахов и богов

Обычно в файтингах сюжет довольно тривиальный или его нет вовсе. Однако Mortal Kombat в этом плане переплюнула, пожалуй, всех. В сериале столько перипетий, что его хоть рядом с "Санта-Барбарой" ставь. Поэтому осветим события игры вкратце.

Мир сериала поделён на несколько реальностей. Всего их около 10, но ключевые — Земное Царство и Внешний Мир. За всеми следят старшие и младшие боги. Однажды восточным монахам приходит видение, в котором Внешний Мир порабощает Землю. Для подготовки к вторжению земляне с разрешения богов организовывают турнир, в котором раз в поколение дерутся лучшие бойцы со всех миров. То царство, что победит в турнире 10 раз подряд, получит право захватить другой мир.

Фото: © Mortal Kombat

В оригинальной трилогии, которая выходила на аркадных автоматах, приставках и компьютерах, Земное Царство находится в шаге от порабощения Внешним Миром. Но защитники нашего мира во главе с богом Райдэном дважды рушат планы империалистов: не дают выиграть 10-й раз. В третий раз катастрофу удаётся предотвратить только отчасти.

Четвёртая часть, уже полностью трёхмерная, явит игрокам нового антагониста, высшего бога Шиннока. Некогда он восстал против всех, но был повержен и заточён в преисподней. Его вызволяет некромант Куан Чи, и вместе они планируют захватить все миры. На их пути снова встают защитники Земли во главе с Райдэном и побеждают. Почти. В следующей части с подзаголовком Deadly Alliance выясняется, что некромант спасся. Он объединяется с колдуном Шан Цзуном и планирует стать властителем мира. В планы дуэта снова вмешивается Райдэн и Ко, но в этот раз хорошие парни проигрывают. В продолжении с подзаголовком Deception появляется новый герой — монах Сюдзинко, и уже он расправляется со злом.

После Deception вышла ещё пара игр, которые нарушили хронологию основной сюжетной линии. Чтобы не запутать фанатов окончательно, разработчики перезагрузили сериал. Mortal Kombat 9 начинается с того, что Райдэн за секунду до смерти посылает себе в прошлом сообщение о грядущей катастрофе. SMS из будущего поспевает как раз к началу событий первой MK. Так MK9 начинает вольный пересказ оригинальной трилогии, её сюжет подхватывает Mortal Kombat X, в которой многие знакомые игрокам герои обзавелись семьями и уже вместе с повзрослевшими детьми снова борются Шинноком, Куан Чи и новыми антагонистами.

В прямом смысле кровавые деньги

Сюжет в Mortal Kombat хоть и ветвистый, но весьма посредственный. Поэтому своей культовостью сериал в меньшей степени обязан третьесортным историям. Куда более важные роли в судьбе франшизы сыграли геймплей и события, связанные с файтингом в реальности.

С первой игры по последнюю визитной карточкой Mortal Kombat является реализм и жестокость. Уже в 1992 году при скромных мощностях тогдашнего железа Mortal Kombat выдавала настолько реалистичную картинку, насколько это было возможно. Что немудрено, ведь персонажи первых трёх игр были настоящими актёрами, записанными на видео и потом оцифрованными. В купе с фонтанами крови и брутальными Fatality реалистичная картинка производила на игроков 90-х неизгладимые впечатления.

Но Mortal Kombat свежо не только смотрелась, но и игралась. Собственно, большой кусок рынка файтингов у японской Street Fighter западная игра откусила потому, что в последней зрелищное шоу мог устроить даже казуальный игрок, хаотично нажимающий на кнопки. Тогда как в японских драках, где всё было мультипликационным, эффектные комбо и спецприёмы требовали сноровки.

К слову, кровавость Mortal Kombat принесла разработчикам не только богатство и славу, но и проблемы. Жестокие сцены, которые наблюдали геймеры, тогда ещё по большей части дети, не могли не привлечь внимания бдительных родителей. Результатом бдения взрослых стало появление в 1994 году некоммерческой организации ESRB, которая по сей день выставляет возрастные ограничений видеоиграм, выходящим в США и Канаде. В Европе аналогом ESRB стала PEGI.

Впрочем, успех Mortal Kombat оказался слишком ошеломительным, чтобы разработчики отказались от кровавых сиквелов. К тому же Mortal Kombat показала всей индустрии, что кровь и кишки отлично продают игры. Как следствие, в девяностых и начале нулевых рынок заполонили интерактивные развлечения, в которых виртуальная кровь заливала экраны компьютеров и телевизоров.

Плохой фильм, который любят все

Фото: © Mortal Kombat