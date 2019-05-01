Удар по ностальгии. Какой Mortal Kombat была в вашем детстве, и какая она сейчас
Оглавление
Mortal Kombat — серия игр о драках, про которую знают и дети, и взрослые. Последние, правда, в большинстве своём помнят части из 90-х. Однако с тех пор утекло много виртуального пота и крови бойцов. Если считать спин-оффы и приквелы, вышло больше дюжины игр, в сюжете которых легко запутаться. Кроме того, в индустрии франшизу на протяжении всей почти 30-летней истории сопровождали события, которые позволили бренду стать культовым. В честь релиза новой части — Mortal Kombat 11 — Лайф вспоминает, как развивались события сериала в виртуальном и реальном мирах.
"Санта-Барбара" про шаолиньских монахов и богов
Обычно в файтингах сюжет довольно тривиальный или его нет вовсе. Однако Mortal Kombat в этом плане переплюнула, пожалуй, всех. В сериале столько перипетий, что его хоть рядом с "Санта-Барбарой" ставь. Поэтому осветим события игры вкратце.
Мир сериала поделён на несколько реальностей. Всего их около 10, но ключевые — Земное Царство и Внешний Мир. За всеми следят старшие и младшие боги. Однажды восточным монахам приходит видение, в котором Внешний Мир порабощает Землю. Для подготовки к вторжению земляне с разрешения богов организовывают турнир, в котором раз в поколение дерутся лучшие бойцы со всех миров. То царство, что победит в турнире 10 раз подряд, получит право захватить другой мир.
Фото: © Mortal Kombat
В оригинальной трилогии, которая выходила на аркадных автоматах, приставках и компьютерах, Земное Царство находится в шаге от порабощения Внешним Миром. Но защитники нашего мира во главе с богом Райдэном дважды рушат планы империалистов: не дают выиграть 10-й раз. В третий раз катастрофу удаётся предотвратить только отчасти.
Четвёртая часть, уже полностью трёхмерная, явит игрокам нового антагониста, высшего бога Шиннока. Некогда он восстал против всех, но был повержен и заточён в преисподней. Его вызволяет некромант Куан Чи, и вместе они планируют захватить все миры. На их пути снова встают защитники Земли во главе с Райдэном и побеждают. Почти. В следующей части с подзаголовком Deadly Alliance выясняется, что некромант спасся. Он объединяется с колдуном Шан Цзуном и планирует стать властителем мира. В планы дуэта снова вмешивается Райдэн и Ко, но в этот раз хорошие парни проигрывают. В продолжении с подзаголовком Deception появляется новый герой — монах Сюдзинко, и уже он расправляется со злом.
После Deception вышла ещё пара игр, которые нарушили хронологию основной сюжетной линии. Чтобы не запутать фанатов окончательно, разработчики перезагрузили сериал. Mortal Kombat 9 начинается с того, что Райдэн за секунду до смерти посылает себе в прошлом сообщение о грядущей катастрофе. SMS из будущего поспевает как раз к началу событий первой MK. Так MK9 начинает вольный пересказ оригинальной трилогии, её сюжет подхватывает Mortal Kombat X, в которой многие знакомые игрокам герои обзавелись семьями и уже вместе с повзрослевшими детьми снова борются Шинноком, Куан Чи и новыми антагонистами.
В прямом смысле кровавые деньги
Сюжет в Mortal Kombat хоть и ветвистый, но весьма посредственный. Поэтому своей культовостью сериал в меньшей степени обязан третьесортным историям. Куда более важные роли в судьбе франшизы сыграли геймплей и события, связанные с файтингом в реальности.
С первой игры по последнюю визитной карточкой Mortal Kombat является реализм и жестокость. Уже в 1992 году при скромных мощностях тогдашнего железа Mortal Kombat выдавала настолько реалистичную картинку, насколько это было возможно. Что немудрено, ведь персонажи первых трёх игр были настоящими актёрами, записанными на видео и потом оцифрованными. В купе с фонтанами крови и брутальными Fatality реалистичная картинка производила на игроков 90-х неизгладимые впечатления.
Но Mortal Kombat свежо не только смотрелась, но и игралась. Собственно, большой кусок рынка файтингов у японской Street Fighter западная игра откусила потому, что в последней зрелищное шоу мог устроить даже казуальный игрок, хаотично нажимающий на кнопки. Тогда как в японских драках, где всё было мультипликационным, эффектные комбо и спецприёмы требовали сноровки.
К слову, кровавость Mortal Kombat принесла разработчикам не только богатство и славу, но и проблемы. Жестокие сцены, которые наблюдали геймеры, тогда ещё по большей части дети, не могли не привлечь внимания бдительных родителей. Результатом бдения взрослых стало появление в 1994 году некоммерческой организации ESRB, которая по сей день выставляет возрастные ограничений видеоиграм, выходящим в США и Канаде. В Европе аналогом ESRB стала PEGI.
Впрочем, успех Mortal Kombat оказался слишком ошеломительным, чтобы разработчики отказались от кровавых сиквелов. К тому же Mortal Kombat показала всей индустрии, что кровь и кишки отлично продают игры. Как следствие, в девяностых и начале нулевых рынок заполонили интерактивные развлечения, в которых виртуальная кровь заливала экраны компьютеров и телевизоров.
Плохой фильм, который любят все
Фото: © Mortal Kombat
В контексте влиянии Mortal Kombat на поп-культуру важно упомянуть и экранизацию файтинга. "Смертельная битва" 1995 года от Пола Андерсона была далеко не первым фильмом по видеоиграм, но на долгие годы стала самой прибыльной: при бюджете в 30 миллионов долларов картина собрала более 122 миллионов. Даже несмотря на разгромные рецензии критиков. Это ли не показатель народной любви? Если сам фильм действительно спорный, то музыка из него многими воспринимается как настоящее произведение искусства. Наверняка сегодня большинство родившихся в 80-х и позже без проблем вспомнят мотив заглавной музыкальной темы из "Смертельной битвы". Композиции из фильма в своё время настолько сильно запали публике в душу, что саундтрек стал платиновым всего за 10 дней.