В аппарате бизнес-омбудсмена подготовили поправки к проекту о мобильной торговле

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, однако для прохождения второго необходимы дополнения.

Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей представит поправки в законопроект о мобильной торговле ко второму чтению в Госдуме РФ.

— Проект в декабре внесён правительством в Госдуму. Первое чтение задерживается, но профильные комитеты Госдумы его поддержали. Мы ждём первого чтения и с широким кругом общественников работаем над поправками ко второму, — сказал директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Никита Кузнецов.

В частности, изменения коснутся шести аспектов законопроекта, на которые ранее указали эксперты. Например, установление разумных сроков для проведения торгов — 60 дней. Также будет исключен пункт о праве органов местного самоуправления устанавливать дополнительные основания для отказа в размещении мобильных и нестационарных объектов на торговой площадке. Планируется введение запрета на передачу прав по договору третьим лицам, продление договора на размещение вместо однократного предоставления, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, и уточнение сроков в части приведения схем размещения в соответствие с требованиями закона.