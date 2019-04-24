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Опубликовано 24 апреля 2019, 15:43

В аппарате бизнес-омбудсмена подготовили поправки к проекту о мобильной торговле

Фото: © L!FE/Анна Харитонова

Фото: © L!FE/Анна Харитонова

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, однако для прохождения второго необходимы дополнения.

Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей представит поправки в законопроект о мобильной торговле ко второму чтению в Госдуме РФ.

Проект в декабре внесён правительством в Госдуму. Первое чтение задерживается, но профильные комитеты Госдумы его поддержали. Мы ждём первого чтения и с широким кругом общественников работаем над поправками ко второму, — сказал директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Никита Кузнецов.

В частности, изменения коснутся шести аспектов законопроекта, на которые ранее указали эксперты. Например, установление разумных сроков для проведения торгов — 60 дней. Также будет исключен пункт о праве органов местного самоуправления устанавливать дополнительные основания для отказа в размещении мобильных и нестационарных объектов на торговой площадке. Планируется введение запрета на передачу прав по договору третьим лицам, продление договора на размещение вместо однократного предоставления, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, и уточнение сроков в части приведения схем размещения в соответствие с требованиями закона.

Данные изменения обсуждались в рамках XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

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Алексей Гладких
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