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Опубликовано 24 апреля 2019, 16:41

Apple сообщила, когда вернёт Крым России на картах

Фото © AP Photo/Richard Drew

Фото © AP Photo/Richard Drew

Госдума продолжает добиваться исправления отображения полуострова на картах американской компании.

Apple сообщила Госдуме, что устранит проблему с отображением Крыма на своих картах не раньше 10 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".

В аппарате Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции сообщили агентству, что после этого числа возможна встреча с представителями американской компании.

На картах Apple Крым обозначен как украинский полуостров. Ранее Госдума потребовала у компании исправить эту неточность.

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Денис Марков
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