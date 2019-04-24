Apple сообщила, когда вернёт Крым России на картах

Госдума продолжает добиваться исправления отображения полуострова на картах американской компании.

Apple сообщила Госдуме, что устранит проблему с отображением Крыма на своих картах не раньше 10 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".

В аппарате Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции сообщили агентству, что после этого числа возможна встреча с представителями американской компании.