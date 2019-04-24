Путин призвал парламентариев активнее укреплять обратную связь с обществом
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Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ призвал парламентариев активнее укреплять обратную связь с институтами гражданского общества. Он пояснил, что это поможет оперативно вносить коррективы в работу.
— Парламентариям на всех уровнях нужно укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом, — отметил лидер страны.
Глава государства также добавил, что парламентариям нужно вовлекать непарламентские партии в обсуждение важных вопросов.