По словам сенатора Клинцевича, Россия давно не сотрудничает с Украиной по вопросам технологий, представляющих тайну, а все секретные советские наработки Киев уже давно передал Вашингтону.

Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из Соглашения о неразглашении секретной информации, связанной с советскими изобретениями. Документ был подписан представителями стран СНГ ещё в 1999 году и обязывал стороны обеспечивать режим секретности в отношении сведений о секретных технологиях СССР. Однако выход Киева из соглашения не несёт угрозы России, уверен член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Как рассказал сенатор Лайфу, все тайны, которые были известны Украине, уже давно известны и США.

— Нам уже не стоит переживать, потому что, честно говоря, мы уже давно так особо с ними не секретничаем. Тут же причина в чём: они уже эти старые секреты, особенно по "Сатане" (межконтинентальная баллистическая ракета. — Прим. Лайфа), давно американцам сдали, в 2015 году директор ЦРУ приезжал. Сейчас, чтобы все эти вещи были легализированы, они эти мероприятия все и делают, — отметил Клинцевич.

Как считает сенатор, куда более важным моментом в произошедшем выходе Украины из договора является тот факт, что Киев фактически отказывается от своего прошлого в пользу новой истории с Европой, которая приведёт к краху саму Украину.