Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 апреля 2019, 08:03

Пугачёва обещает "выкинуть сюрприз" на своё 80-летие

Алла Пугачёва. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл

Алла Пугачёва. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл

Примадонна также заявила, что пока не думает о своих сольных выступлениях, и призвала журналистов ждать.

Певица Алла Пугачёва пообещала журналистам "выкинуть сюрприз" к своему 80-летию и не исключила нового сольного концерта.

Заявление она сделала во время концерта-посвящения "Наша Алла" в "Гоголь-центре", на котором она присутствовала в качестве зрителя. Журналисты спросили у Пугачёвой, не собирается ли она в ближайшие годы дать сольный концерт, на котором исполнит свои малоизвестные песни.

Я с удовольствием! Когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину! А так-то что думать об этом? Ждите, — сказала Примадонна.

Напомним, 15 апреля Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет. С днём рождения её поздравил российский лидер Владимир Путин.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar