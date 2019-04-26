Шведские пилоты скандинавской авиакомпании SAS в ночь на 26 апреля устроили забастовку. Об этом сообщает местная газета-таблоид Aftonbladet.

Отмечается, что в четверг 25 апреля между авиакомпанией и пилотами состоялись переговоры, однако к соглашению сторонам прийти не удалось.

— Мы прекратили переговоры через несколько минут после наступления полуночи. Забастовка в Швеции началась, — заявил Ян Сьёлин, один из посредников, который присутствовал на переговорах.

Добавляется, что аналогичные переговоры на данный момент ведутся в Дании и Норвегии. Если в одном из этих государств будет достигнуто соглашение, то это автоматически повлияет на ситуацию в соседних странах.

Напомним, пилоты SAS требуют повышения заработной платы на 13%. В свою очередь авиакомпания предлагает повышение на 2,3%, напоминая, что у пилотов и так достаточно высокая оплата труда — 93 000 шведских крон в месяц (около 630 тысяч рублей) до вычета налогов, что действительно превышает среднюю зарплату в Швеции.