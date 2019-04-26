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Регион
Опубликовано 26 апреля 2019, 12:26

Рестораны фастфуда предложили пометить табличкой "Осторожно: опасная еда"

Фото: © Flickr/Tim Reckmann

Фото: © Flickr/Tim Reckmann

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил размещать табличку с надписью "Осторожно: опасная еда" на входе в рестораны фастфуда, сообщает агентство "Москва".

Нужно предупреждать всегда: на входе — табличку, что "осторожно: опасная еда", чтобы люди делали осознанный выбор, — заявил депутат.

Милонов призвал подобные рестораны информировать посетителей об использовании трансжиров при приготовлении еды. Это предложение депутат адресовал руководству KFC: в одном из кафе сети устроили рекламную акцию с раздачей бесплатных бургеров.

Ранее Виталий Милонов предлагал пугать любителей фастфуда "обезображенными телами" и предлагал запретить в России продукты с трансжирами.

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Эмила Сидорова
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