Рестораны фастфуда предложили пометить табличкой "Осторожно: опасная еда"

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил размещать табличку с надписью "Осторожно: опасная еда" на входе в рестораны фастфуда, сообщает агентство "Москва".

— Нужно предупреждать всегда: на входе — табличку, что "осторожно: опасная еда", чтобы люди делали осознанный выбор, — заявил депутат.

Милонов призвал подобные рестораны информировать посетителей об использовании трансжиров при приготовлении еды. Это предложение депутат адресовал руководству KFC: в одном из кафе сети устроили рекламную акцию с раздачей бесплатных бургеров.