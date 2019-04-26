В Госдуме назвали дурачеством реакцию Рады по указу о паспортах

В нижней палате парламента РФ отметили, что украинский паспорт может дать лишь безвизовый въезд в Европу.

Верховная рада Украины продолжает издеваться над своими гражданами, комментируя указ президента России Владимира Путина об упрощённом режиме получения паспортов для жителей Донбасса. Об этом "360" заявил председатель парламентского Комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

— Пусть подурачатся, если они не уважают своих граждан и государство. Для нас паспорта имеют большое значение, и поэтому мы — политическое сообщество — долго добивались этого от нашего руководства, — заявил Калашников.

Он также отметил, что для жителей Донбасса сейчас явно не тот период, в который они хотели бы шутить, так как они не могут устроить своих детей в школу.

Калашников подчеркнул, что украинский паспорт может дать лишь безвизовый въезд в Европу.