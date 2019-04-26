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Регион
Опубликовано 26 апреля 2019, 18:10

В Воронеже "гражданка СССР" отказалась платить за газ, потому что "он общий"

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Сама себя она называет исполняющей обязанности заместителя главы региона в составе РСФСР.

Жительница Воронежа, которая называет себя "гражданкой СССР", отказывается платить за газ, потому что, по её словам, он принадлежит всем. Любопытное дело уже дошло до суда, сообщают "Вести Воронеж".

В суд на женщину подали поставщики топлива, однако её не так просто заставить платить. Газ, по её мнению, принадлежит СССР, а вот Российская Федерация — просто коммерческая структура, поэтому судить гражданку СССР в РФ не могут.

На этом теориям ответчицы не пришёл конец. Она сначала потребовала отвода судьи, а после предложила ей стать народной судьёй в "их государстве". Сама себя она называет исполняющей обязанности заместителя главы региона в составе РСФСР.

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Артур Белкин
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