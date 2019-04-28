В Голландии нашли украденную в США 400-летнюю Библию
Исчезновение 321 книги общей стоимостью $8 млн, включая Священное Писание 1615 года, вскрылось в 2017 году.
Видео: © Twitter/Joe DeStio
Старинный экземпляр Библии, похищенный из Музея Карнеги в американском Питтсбурге, нашли в Нидерландах. Оказалось, воры продали 400-летнее Священное Писание Музею американских пилигримов голландского города Лейден ещё в 2015 году. Об этом пишет Pittsburgh Post.
400-year-old Bible stolen from U.S. found in the Netherlands https://t.co/8vhCXfP4TR pic.twitter.com/t8pOJNjvQ9— CBC World News (@CBCWorldNews) 25 апреля 2019 г.
Факт кражи 321 книги общей стоимостью $8 млн, включая Библию 1615 года, из Музея Карнеги установили только в 2017 году. Официально о случившемся было объявлено только в марте 2018 года. После этого директор голландского музея Джереми Бэнгс связался с американскими коллегами и сообщил, что Библия находится у них уже три года. Старинная книга была приобретена за $1,2 тысячи. Процесс возвращения Священного Писания в США уже начался.
Ранее сообщалось, что у турецких контрабандистов изъяли раритетную Библию, изданную около 1200 лет назад.