Старинный экземпляр Библии, похищенный из Музея Карнеги в американском Питтсбурге, нашли в Нидерландах. Оказалось, воры продали 400-летнее Священное Писание Музею американских пилигримов голландского города Лейден ещё в 2015 году. Об этом пишет Pittsburgh Post .

Факт кражи 321 книги общей стоимостью $8 млн, включая Библию 1615 года, из Музея Карнеги установили только в 2017 году. Официально о случившемся было объявлено только в марте 2018 года. После этого директор голландского музея Джереми Бэнгс связался с американскими коллегами и сообщил, что Библия находится у них уже три года. Старинная книга была приобретена за $1,2 тысячи. Процесс возвращения Священного Писания в США уже начался.