Яровая: Зеленский поддался соблазну руководить страной из "Фейсбука"
Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
По мнению парламентария, теперь гражданам Украины придётся переместиться в виртуальную реальность, "где будет разливаться зелье счастья в исполнении новоиспечённого гаранта".
Реакция избранного президента Украины Владимира Зеленского на его странице в "Фейсбуке" на решение РФ выдавать паспорта украинцам по упрощённой схеме говорит о соблазне руководить государством из соцсети, заявила зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая.
— Соблазн руководить страной из "Фейсбука" победил. С почином — на Украине появился ещё один "мессия", который будет писать заклинания в "Фейсбуке", — приводит слова Яровой её пресс-служба.
Парламентарий выразила мнение, что теперь гражданам Украины, возможно, придётся переместиться в виртуальный мир, "где будет разливаться зелье счастья в исполнении новоиспечённого гаранта".
— Есть нюанс: старикам, женщинам и детям Донбасса не до "Фейсбука". Им нужны реальные гарантии на жизнь, безопасность и будущее, — добавила вице-спикер Госдумы.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Говоря об указе, Путин заявил, что у РФ нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами в Донбассе переходит все границы. Зеленский, в свою очередь, отреагировал на решение России в "Фейсбуке", заявив, что, по его мнению, вряд ли многие украинцы этого захотят.