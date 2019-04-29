Яровая: Зеленский поддался соблазну руководить страной из "Фейсбука"

По мнению парламентария, теперь гражданам Украины придётся переместиться в виртуальную реальность, "где будет разливаться зелье счастья в исполнении новоиспечённого гаранта".

Реакция избранного президента Украины Владимира Зеленского на его странице в "Фейсбуке" на решение РФ выдавать паспорта украинцам по упрощённой схеме говорит о соблазне руководить государством из соцсети, заявила зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

— Соблазн руководить страной из "Фейсбука" победил. С почином — на Украине появился ещё один "мессия", который будет писать заклинания в "Фейсбуке", — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Парламентарий выразила мнение, что теперь гражданам Украины, возможно, придётся переместиться в виртуальный мир, "где будет разливаться зелье счастья в исполнении новоиспечённого гаранта".

— Есть нюанс: старикам, женщинам и детям Донбасса не до "Фейсбука". Им нужны реальные гарантии на жизнь, безопасность и будущее, — добавила вице-спикер Госдумы.