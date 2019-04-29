Создатели Fortnite ответили на критику фанатов
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Разработчики сообщили, что обновление было выпущено исходя из предпочтений большинства геймеров.
Студия Epic Games всё же назвала причины последних изменений в игре Fortnite. Дело в том, что они понравились далеко не всем геймерам. Разработчики решили объяснить, почему они убрали "вампиризм" из основного режима и зачем запретили менять разрешение экрана.
По словам представителей студии, механика, которая разрешала геймерам восстанавливать здоровье после убийств, нравилась только 10% пользователей. Остальные геймеры расстраивались из-за поражений и реже возвращались в игру, в связи с чем "вампиризм" было решено убрать из основных режимов, однако он всё ещё доступен на "Арене".
Вместе с этим разработчики запретили менять разрешение. Дело в том, что формат 4:3 портит впечатление от игрового процесса. Также Epic Games не нравилось, что геймеры использовали эти настройки, чтобы получать преимущества в игре.