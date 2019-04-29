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Регион
Опубликовано 29 апреля 2019, 13:19

В Непале началась эпидемия неизвестной болезни

Жители непальского района Хумла. Фото: © Flickr/Great Himalaya Trails

Жители непальского района Хумла. Фото: © Flickr/Great Himalaya Trails

Власти отправили в деревни, где были замечены случаи заболевания, медицинские бригады из районного центра.

Власти северо-западного непальского района Хумла сообщили, что от неизвестной болезни скончалось уже 10 человек, а заболели более 200 жителей. О начинающейся эпидемии рассказывает агентство Синьхуа.

Большинство умерших — это пожилые люди и дети. Врачи начали лечение больных людей, и мы ожидаем, что болезнь скоро будет под контролем, — рассказал начальник района Хумла Дхолахрадж Дхакал.

Медики собирают образцы из поражённых районов для выявления заболевания. Район Хумла находится примерно в 450 км к западу от непальской столицы Катманду.

Днём ранее Лайф рассказывал, что в США бьёт рекорды количество заболевших корью. Президент Дональд Трамп попросил граждан срочно сделать прививки.

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Иван Комогорцев
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