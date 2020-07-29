В России стала доступна eSIM. Что будет с вашими трафиком, деньгами и обслуживанием?

Ещё раз: что такое eSIM?

Для начала разберёмся, что представляет собой классическая сим-карта. Это изначально чип-болванка, на который устанавливается номер абонента в салоне связи. eSIM — это чип-болванка, уже встроенный в смартфон, и на него пользователь сам устанавливает свой номер.

Обычная сим-карта вставляется в специальный слот. Подключить свою сим-карту с помощью eSIM можно тремя способами: отсканировать QR-код, установить приложение сотового оператора или ввести данные вручную. eSIM позволяет использовать несколько номеров: хотя чип в устройстве всего один, аккаунты можно переключать.

Как скоро она распространится по всей России, неизвестно. Пока технология доступна в Москве, Санкт-Петербурге и других крупнейших регионах России. Каких именно — не уточняется. План развития туманный, но факт, что eSIM в будущем заменит физические сим-карты.

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Плюсы технологии

Салоны связи станут менее значимы. Подключиться к сотовому оператору в перспективе можно будет в любом удобном месте, нужно лишь соединение с Интернетом, что удобно пользователям. Для операторов это тоже выгодно — не нужно тратить лишних денег на аренду помещений и открывать множество салонов.

Правда, первое время для перехода с физической сим-карты на виртуальную придётся прийти в офис. Только процедура будет упрощена. У одного из операторов клиент сможет подключить eSIM бесконтактно и без необходимости стоять в очереди. Продавцы предоставят вам QR-код. Пользователю достаточно отсканировать его смартфоном и дальше установить профиль eSIM уже с помощью своего устройства.

Переставлять сим-карту станет проще. Со встроенным чипом не нужна вечно теряющаяся скрепка для открытия слота — всё делается исключительно в самом смартфоне.

Повысится конкуренция, и, соответственно, тарифы должны стать более выгодными. Это то, чего боится "большая тройка" сотовых операторов. Во-первых, появится больше операторов. Отсутствие необходимости продавать физические сим-карты снизит порог вхождения на рынок сотовых операторов. Это позволит гигантам вроде Apple и Samsung продавать устройства уже с чипом своего оператора. Во-вторых, это обострит конкуренцию в индустрии. Пользователям не составит труда перейти от одного оператора к другому, и они агрессивнее будут приманивать аудиторию выгодными тарифами. Насчёт первого — неизвестно, но второе точно сыграет на руку потребителю.

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Кражи телефонов станут бесполезными. Заставить Android-смартфон забыть о владельце можно двумя способами: сначала извлечь физическую сим-карту, а затем сделать сброс данных. Вторая операция проходит даже с заблокированным экраном, нужно 10−15 секунд удерживать кнопку питания и качельку громкости. После этого вор получает "новый" телефон, которым можно пользоваться самому или продать на вторичном рынке. С eSIM отключиться от Сети не получится. Не отвязав старый аккаунт, привязать новый будет невозможно, что сделает смартфон непригодным для пользования.

Улучшится влагозащита смартфона. Всё просто: чем меньше разъёмов, тем меньше воды пропустит корпус. iPhone 7 и 7 Plus считались прорывными по этому показателю. Такого результата удалось добиться преимущественно за счёт отказа от разъёма для наушников. Здесь та же история. Очень велика вероятность, что в будущем производители смартфонов откажутся от слотов для физических сим-карт.

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Минусы технологии

Технологию поддерживает мало смартфонов. По состоянию на июль этого года это преимущественно флагманские устройства. Вот полный список, по данным издания CNet:

Apple iPhone XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max + iPhone SE (2020), на момент написания статьи CNet он не вышел;

Google Pixel 2, 3, 3A и 4;

Motorola Razr;

Samsung Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold.

Хранение данных. При перестановке физической сим-карты с одного телефона на другой вы сохраните все записанные номера. Со встроенным чипом вы просто авторизуетесь, а за хранение номеров будут отвечать облачные технологии.

Слишком радикальные перемены. Из-за того что технология может слишком сильно изменить рынок сотовых операторов, её развитие явно будет затормаживаться. В России eSIM разрушит монополию "большой тройки" — создать нового сотового оператора компаниям станет проще, а пользователям не составит труда на них перейти. Западным операторам развитие встроенных сим-карт также невыгодно. Там продаются "операторские" смартфоны, работающие только с чипом определённой компании.

Ещё один путь для взлома хакеров. На номере телефона слишком многое завязано. Взломав его, можно получить доступ к файлам, аккаунтам в соцсетях и мессенджерах, банковским счетам и прочему. Особенно уязвимы учётные записи, где для входа помимо номера требуется не пароль, а код, присылаемый на номер телефона. Со встроенным чипом взломать сим-карту будет проще, поэтому велика вероятность, что частота взломов увеличится. Готовы ли операторы обеспечить повышенный уровень защиты, неизвестно.

Переход на eSIM будет проблематичным?

Глобальных отличий от физической сим-карты у встроенной нет. Мобильная связь останется той же, изменятся только чипы и способ подключения к Сети. Нового пользовательского опыта от этой технологии будет минимум, сильные изменения ждут сотовых операторов, не абонентов.