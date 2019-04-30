В Госдуме пообещали не вводить сбор на зарубежные интернет-покупки

В нижней палате парламента заявили, что равные конкурентные условия не заключаются во введении дополнительных налогов.

Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров ответил на предложение о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах, выдвинутое Ассоциацией компаний интернет-торговли. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он напомнил, что в ближайшие шесть лет российское налоговое законодательство изменяться не будет.

— Такого рода предложения носят конкурентный характер, пусть конкурируют в условиях равенства. Компании, которые за рубежом формируют магазины, платят налоги, они значительно больше, чем в России, — заявил депутат.

Фёдоров отметил, что равные конкурентные условия не заключаются во введении дополнительного налога на ввоз товаров в Россию.

Депутат напомнил, что решение о том, что в ближайшие шесть лет повышения налогов происходить не будет, было озвучено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.