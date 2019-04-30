Милонов предложил Шнурову рекламировать борьбу с тараканами
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Он подчеркнул, что музыканты "Ленинграда" тем самым смогут лишний раз напомнить о себе поклонникам.
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением к участникам группы "Ленинград" сняться в социальной рекламе, а её лидеру Сергею Шнурову посоветовал пропагандировать борьбу с тараканами. Об этом он рассказал агентству городских новостей "Москва".
Политик подчеркнул, что музыканты "Ленинграда" тем самым смогут лишний раз напомнить о себе поклонникам, а также принесут пользу обществу.
— Я, правда, не знаю, что Шнур может хорошее предложить, но тоже, наверное, что-то может. Ну, не знаю, пропагандировать борьбу с тараканами — неважно что, но тоже, наверное, что-то сможет сделать, — заявил Милонов.
Отметим, это далеко не первое высказывание депутата в адрес лидера "Ленинграда". Так, ранее он предлагал запретить творчество Сергея Шнурова.