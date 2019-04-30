Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и астанинский процесс по Сирии. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.
В ходе разговора главы двух государств договорились о продолжении тесного сотрудничества в рамках астанинского процесса по урегулированию сирийского кризиса.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Edinilen ilk bilgilere göre görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye ve Libya'da yaşanan güncel gelişmeler ele alındı. @RTErdogan #ezberimde pic.twitter.com/IjoTeUui7e— Haber365 (@haber365) 30 апреля 2019 г.
Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД РФ рассмотреть формат возможного визита Эрдогана в Россию.