В Нигерии спасли двух похищенных сотрудников концерна Shell
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Кто именно стоял за похищением работников нефтегазовой компании, не раскрывается.
Спасены двое сотрудников англо-голландского нефтегазового концерна Shell, похищенные на юге Нигерии. Об этом информирует Reuters со ссылкой на полицию.
Уточняется, что правоохранители провели специальную операцию, в результате которой сотрудников удалось освободить. Каких-то подробностей не приводится.
Атака произошла в штате Риверс 25 апреля, когда сотрудники возвращались из штата Байельса, где были в командировке. Сопровождавшие их представители сил безопасности погибли. Кто именно стоял за похищением, не сообщается.