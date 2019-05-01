Парламентская делегация во главе с вице-спикером Госдумы РФ прибыла на Кубу

Вице-спикер Госдумы Иван Мельников и его коллеги 30 апреля прибыли на Кубу с официальным визитом. Об этом рассказал представитель российского дипведомства на Кубе Заурбек Макаев.
— Запланировано участие Ивана Мельникова в мероприятиях, посвящённых Дню труда, также он будет вручать (первому секретарю ЦК Компартии Кубы. — Прим. Лайфа) Раулю Кастро Ленинскую премию (ЦК КПРФ. — Прим. Лайфа), — передаёт слова Макаева ТАСС.
Отмечается, что в ближайшие дни в рамках визита члены делегации встретятся с кубинскими коллегами.