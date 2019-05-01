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Опубликовано 1 мая 2019, 16:42

Чемпионке ОИ придётся принимать гормоны для участия в соревнованиях

Фото: © Twitter.com/ajplus

Фото: © Twitter.com/ajplus

Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня должна будет принимать гормоны для снижения уровня тестостерона, если хочет участвовать в новых соревнованиях. Об этом заявил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб.

По новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций, женщины с естественным высоким уровнем тестостерона должны принимать препараты, снижающие уровень гормонов, чтобы участвовать в соревнованиях.

В Организации Объединённых Наций ранее заявляли, что эти правила потенциально нарушают законы о правах человека, и называли их "унизительными и губительными".

Семеня подала апелляцию на новые правила, однако проиграла. После оглашения решения суда спортсменка выложила пост со словами: "Иногда лучше реагировать с нулевой реакцией".

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Эмила Сидорова
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