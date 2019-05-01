Чемпионке ОИ придётся принимать гормоны для участия в соревнованиях
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Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня должна будет принимать гормоны для снижения уровня тестостерона, если хочет участвовать в новых соревнованиях. Об этом заявил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб.
По новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций, женщины с естественным высоким уровнем тестостерона должны принимать препараты, снижающие уровень гормонов, чтобы участвовать в соревнованиях.
В Организации Объединённых Наций ранее заявляли, что эти правила потенциально нарушают законы о правах человека, и называли их "унизительными и губительными".
Семеня подала апелляцию на новые правила, однако проиграла. После оглашения решения суда спортсменка выложила пост со словами: "Иногда лучше реагировать с нулевой реакцией".